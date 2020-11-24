В Одессе открылась I-я сессия городского совета

Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла Постановление №332 о созыве первой сессии Одесского городского совета на 24 ноября.

Как передаёт корреспондент Одесса News, сессия началась вовремя — в 11 часов.

Глава Одесской городской территориальной избирательной комиссии Нина Чернышенко зачитала сообщение о результатах выборов и избранного Одесского городского голову, после чего депутаты приняли присягу. Её от имени всех собравшихся зачитал депутат Олег Филимонов, как старейший по возрасту из народных избранников нового созыва, не преминувший сострить, назвав себя «суперстар».

Также было зачитано приветственное поздравление Геннадию Труханову от Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

В кратком спиче Геннадий Труханов выразил надежду на конструктивную работу всего депутатского корпуса и предложил на сегодняшнем заседании определиться с депутатскими фракциями, после чего был объявлен перерыв.

Сессия транслируется в прямом эфире.



Фото: Одесса News/Александр Александров