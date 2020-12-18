В Одессе прошла сессия областного совета, не обошлось без эксцессов

18 декабря началась вторая сессия Одесского областного совета нового созыва.

Как сообщает ТАЙМЕР, началась сессия со скандала, поскольку в зал не пропускали некоторых депутатов по причине того, что перед сессией они сдали свои депутатские мандаты, поскольку их качество оставляло желать лучшего — печати закрывали лица на фото.

Обратно зайти в сессионный зал эти депутаты уже не смогли, поскольку подтвердить свой статус они не смогли.

Столпившиеся у зала люди попытались прорваться, разбив дверное стекло. А фракция «Оппозиционная платформа-За жизнь» заблокировала трибуну.

Находившийся на сессии председатель Одесской облгосадминистрации Серней Гриневецкий заявил, что сдавший «корочку» народный избранник, по сути, теряет легитимность. Поэтому Гриневецкий попросил депутатов удостоверения всё-таки взять, даже если они им не нравятся, чтобы можно было «нормально работать».

Кроме того, в зад не пускали депутата Одесского горсовета Виктора Баранского от ОП-ЗЖ и прежний глава регионального собрания Сергей Паращенко обвинил нового председателя Григория Диденко в нарушении законодательства: на сессиях совета имеют право присутствовать и выступать все депутаты местного самоуправления.

Депутат Вадим Шкаровский заявил, что «до тех пор, пока все депутаты не будут допущены в зал, фракция ОП-ЗЖ принимать участие в работе сессии не будет».

По состоянию на 14:00 блокирование трибуны продолжалось. Тогда глава фракции «Доверяй делам» Александр Ахмеров предложил голосовать руками, то есть поднятыми карточками, что и было сделано.

Далее депутаты от партий «Слуга народа», «Доверяй делам» и «Европейская солидарность» голосовали депутатскими карточками, выданными для голосования с использованием электронной системы голосования. ОП-ЗЖ в голосовании участия не принимала.

Были поддержаны проекты решений, внесённые в повестку дня — о формировании секретариата сессии Одесского облсовета; утверждении регламента облсовета, Положения о постоянных комиссиях облсовета, персональном составе постоянных комиссий; об установлении надбавки за выслугу лет первому заместителю председателя облсовета Олегу Радковскому, создании согласительного совета Одесского облсовета и утверждении Положения о нём.

Однако при подсчёте голосов за проект решения «Об образовании согласительного совета …» возле трибуны и президиума сессии возникла сутолока между группой депутатов от ОП-ЗЖ и членами фракций «Слуги народа» и «Доверяй делам». Чтобы урегулировать вопрос о том, кто именно из депутатов согласен участвовать в работе сессии и персонально голосовать, решено было провести поимённый опрос членов облсовета.

Зарегистрировались таким образом 74 депутата, в том числе 44 члена облсовета проголосовали «за» дальнейшее рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение областного совета от 20 декабря 2019 года «Об областном бюджете Одесской области на 2020 год» и проектов ряда целевых областных программ.

В 15 ч. 20 мин. председатель облсовета Диденко объявил перерыв в работе сессии для согласования членами постоянных комиссий проектов решений, которые будут сегодня рассмотрены на сессии. После перерыва депутаты продолжили обсуждение вопросов повестки дня.

Утверждён состав пяти депутатских фракций. В частности, фракцию «Слуга народа» возглавил Виталий Вытыкач, «Европейскую солидарность» — Михаил Шмушкович, «За будущее» — Сергей Паращенко, «Батькивщину» — Олег Радковский, «Доверяй делам» — Александр Ахмеров. Депутаты от партий ОПЗЖ и Партии Шария пока не определились с кандидатурами глав фракций.

Было внесено предложение уменьшить расходы на содержание областного совета и программные мероприятия, а высвободившиеся средства перенаправить на охрану здоровья и обеспечение средствами защиты от COVID-19.

«Средства будут направлены на приобретение системы автоматического ПЦР-тестирования для лаборатории Одесского кожно-венерологического диспансера. Её стоимость составляет 4 миллиона гривен. Также 2,9 миллиона гривен будет направлено на приобретение инсулина для больных диабетом», — заявил Григорий Диденко.

Предложенные изменения внесены в областную целевую программу «Доступная медицина на 2018-2020 годы».

Григорий Диденко («Слуга народа») сессию закрыл, отметив, что «распорядок дня выполнен».

Фото: ТАЙМЕР, Одесский облсовет