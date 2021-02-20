Одесский облсовет обратился к Кабмину помочь виноделам

19 февраля прошла внеочередная, 5-я сессия Одесского областного совета. Депутаты обратились к Кабинету министров Украины относительно помощи винодельческой отрасли Одесской области.

Как передаёт наш корреспондент, чрезвычайная засуха 2020 года и отсутствие каких-либо компенсаций со стороны государства поставили винодельческую отрасль под угрозу полного уничтожения. Из-за отсутствия системной государственной поддержки фермерам и сельхозпредприятиям Одесской области грозит банкротство.

Подчёркивается, что обращение к Кабмину было принято по инициативе фракции «Оппозиционной платформы-За жизнь» в Одесском облсовете. В частности, оппозиционные депутаты предложили уменьшить налоговую нагрузку на производителей, разработать механизм страхования и компенсаций в случае неурожая.

По мнению оппозиционеров, такие меры помогут восстановлению и развитию важнейшего для региона винодельческого сектора, если Кабмин отреагирует на обращение комплексом действенных мероприятий.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года решением правительства был урегулирован вопрос минимальных розничных цен на отдельные виды винодельческой продукции с целью защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия.

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