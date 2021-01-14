Кабмин поддержал национальных виноградарей и виноделов

Правительство осуществило важный шаг по поддержке национальных производителей винодельческой продукции, повышению её качества и борьбе с фальсификатом.

Это стало результатом поездок Президента и представителей правительства в южные области и в Закарпатье, многочисленных встреч с ассоциациями, и полностью поддерживается представителями реального сектора, информирует пресс-служба Минэкономики.

«Решением правительства урегулирован вопрос минимальных розничных цен на отдельные виды винодельческой продукции и приведение их описания в соответствие с Налоговым кодексом», — говорится в сообщении.

В частности, министр отметил, что сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественными украинскими продуктами виноделия.

«В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырьё. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный продукт», — отметил руководитель Минэкономики Игорь Петрашко.

Отмечается, что главная проблематика заключается в том, что сейчас на рынке «происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортированный напиток на основе вина (а напиток — это продукт более низкого качества, чем игристое вино) продаётся по цене как игристое вино (а качество вина несравненно выше)».

Как уточняют в министерстве, в такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, введённые в заблуждение, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина.

В министерстве информируют, что принятое постановление «устраняет все эти манипулятивные разночтения и урегулирует вопросы «цена должна быть равна качеству».

«Национальные производители утратили 40% рынка игристых вин, в связи с чем была угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Увеличение же производства позволит украинским предприятиям возобновить работу, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что приведёт к наполнению бюджета и социальной стабильности», — подчеркнул министр.

В частности, постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра (+20 гривен), а также приводится в соответствие с Налоговым кодексом Украины описание этих изделий и их коды согласно УКТВЭД.

Как сообщала Одесса News, обнуление импортных пошлин из стран ЕС в этом году станет непростым экзаменом для одесских виноделов.