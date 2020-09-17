В Украине некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты

Кабинет Министров одобрил проект постановления, предусматривающий повышение пенсионных выплат некоторым категориям пенсионеров, и определяет 1 марта датой проведения индексации пенсионных выплат в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября.

Министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства отметила, что её Министерство подготовило проект постановления «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем».

«Проектом акта предлагается установить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 грн пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размер средней заработной платы дохода в Украине, с которого уплачивались страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год. Мы определяем механизмы предоставления такой компенсационной выплаты для таких лиц и фиксируем, что наименьшая пенсионная выплата для этой категории пенсионеров не будет составлять менее, чем 2 500 грн», — сказала Лазебная.

Она отметила, что такой шаг правительства позволит адресно повысить минимальные пенсионные гарантии для более 1 млн пенсионеров, которые сейчас имеют стаж не менее 20 лет — женщины и 25 — мужчины, с 1 712 грн, как сегодня, до 2 500 грн.

«То есть это фактически мы повышаем для этой категории пенсионеров пенсионные выплаты на 46%, что, я считаю, является таким хорошим и беспрецедентным шагом», — отметила министр.

Кроме того, по её словам, постановлением предлагается продолжение в 2021 году выплат ежемесячных компенсаций в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста.

«Это та программа, которую мы ввели с вами в 2020 году. Мы предлагаем несколько расширить круг её получателей. То есть мы за счёт того, что поднимается планка для пенсионеров, которые могут попасть в эту программу… В программу попадут пенсионеры, размер пенсии которых не достигает размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2020 год. Хочу напомнить, что этой программой охвачено более 1,4 млн пенсионеров», — рассказала Лазебная.

Также проектом постановления предлагается с 2022 года индексировать компенсационные выплаты пенсионерам в возрасте 80+ и 75+.

«Четвёртое предложение в этом решении касается индексации пенсий. С учётом того, что законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании не определена дата индексации, и вопрос её определения отнесен к компетенции Кабинета Министров Украины, мы предлагаем с 2021 определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предполагаем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, но ориентировочно повышение, как мы уже знаем из практики, получает около 8 млн пенсионеров. Прошу поддержать это решение правительства», — подчеркнула Лазебная.

В то же время министр финансов Сергей Марченко отметил, что такие изменения потребуют дополнительных расходов из Государственного бюджета на 2021 год.

«Мы должны это отметить: сумма ориентировочная на сегодняшний момент — порядка 4,5 млрд грн», — уточнил министр финансов.

Зато Премьер-министр Денис Шмыгаль акцентировал на важности документа и предложил членам правительства его поддержать.

«Но это действительно важный документ, мы должны чётко установить и люди должны знать параметры. Поэтому предлагаю Кабинету Министров поддержать данный документ, проголосовать, источники будем искать совместно», — сказал Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, Пенсионный фонд Украины 7 апреля 2020 года начал выплаты ежемесячных компенсаций 80-летним пенсионерам в размере до 500 гривен.