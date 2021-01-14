Одесский морпорт получил шпунт из Люксембурга для реконструкции причала №7

В Одесском порту на причале №7 Карантинной гавани, который находится в процессе реконструкции, разгружено судно, доставившее из Люксембурга партию шпунтовых свай, предназначенных для устройства лицевой шпунтовой стенки 2-го пускового комплекса этого причала, что позволит строителям незамедлительно приступить к следующему этапу работ.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

«В прошлом году в Одесском порту успешно реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Сегодня важно сохранить набранный темп и завершить работы на тех объектах, где было начато строительство, — прокомментировал событие начальник администрации порта Максим Лапай. — Первоочередной объект — 2-й пусковой комплекс причала №7. Благодаря своевременному финансированию проекта со стороны Администрации морских портов мы можем обеспечивать строительство всеми необходимыми материалами для того, чтобы подрядчик не выбивался из графика. На данный момент есть все основания надеяться, что проект будет реализован в срок».

По информации службы строительства администрации порта, партия шпунта, изготовленная по специальному заказу в Люксембурге, доставлена ​​в Одессу через Стамбульский порт. Речь идёт о сваях так называемого «корытного» профиля, длиной 26 метров и весом почти 6 тонн каждая. Как показал опыт работ на 1-м пусковом комплексе, удобнее и быстрее выполнять парное погружение шпунтовых свай. Поэтому в порт прибыло 93 пакета по две сваи — как раз столько, сколько необходимо, чтобы полностью сформировать стенку причала.

Отмечается, что после проведения антикоррозийной подготовки шпунта можно будет приступить к погружению его в грунт. Подрядчик имеет в своём распоряжении всю необходимую технику и специалистов с опытом работы на 1-м пусковом комплексе этого же причала, который уже эксплуатируется в рабочем режиме.

Как сообщала Одесса News, проект реконструкции причала №7 утверждён распоряжением Кабмина. Длина причала после реконструкции увеличится на 29 метров и достигнет 386 метров.

Фото: Администрация Одесского морского порта