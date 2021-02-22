Зеленский анонсировал строительство в Одессе большой «Mariny»

Президент Украины Владимир Зеленский, обозначая основные направления развития инфраструктуры для превращения Украины в страну, комфортную для людей, назвал строительство в Одессе большой «Mariny» — крупной стоянки для яхт, а также нового порта.

Об этом он заявил во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура».

«Вопрос портов — мы говорим о проекте строительства большой «Mariny» в Одессе и большого порта отдельно», — сказал Зеленский.

Такое строительство в Одессе Зеленский обсуждал с бизнесом Объединённых Арабских Эмиратов.

В подробности строительства Зеленский журналистов не посвятил.

По утверждению Зеленского, речной транспорт характеризуется самыми дешёвыми перевозками, и именно речной транспорт может быть отдельной доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обсудил с руководителем Всемирного банка в Украине Арупом Банерджи подготовку концессионных проектов в сфере инфраструктуры в портах Одессы, Измаила и Черноморска.

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