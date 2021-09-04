Портовики отметили 227-ю годовщину основания Одесского порта

Празднование 227-й годовщины основания Одесского порта состоялось 3 сентября в конференц-зале главного представительства Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ»).

По сообщению пресс-службы Администрации Одесского морпорта, начальник ОФ ГП «АМПУ» Максим Лапай тепло поздравил собравшихся с праздником и призвал портовиков быть достойными продолжателями славных традиций трудового коллектива предприятия.

«Сочетание двухсотлетнего опыта и постоянное устремление в будущее, безупречное выполнение обязательств перед партнёрами и клиентами, были и остаются залогом уважения и признания Одесского порта во всём мире. Те новации, которые мы сегодня внедряем, тот стиль работы, который присущ только нам, это заслуга десятков и сотен конкретных людей, начиная от руководителей подразделений и заканчивая рядовыми работниками, — подчеркнул Максим Лапай.

Отмечается, что портовикам вручили награды центральных и местных органов власти, руководства госпредприятия и общественных организаций.

Участники торжеств возложили цветы к памятнику Докеру и провели импровизированный митинг у корпоративной Доски Почёта, на которую, по случаю праздника, занесены фотопортреты портовиков, удостоенных звания «Работник года».

На фасаде здания портового клуба у входа в музей истории Одесского порта им.Франца де Волана (Ланжероновский спуск, 2а) был торжественно открыт памятный знак выдающемуся деятелю в сфере морского транспорта, начальнику Одесского порта в 60-70-х годах прошлого века Олегу Томасу.

«Олег Константинович Томас был профессионалом с большой буквы и всего себя он отдал служению порту, самоотверженно работал на благо морского транспорта и государства. Олег Константинович — это человек, у которого всем нам следует учиться умению работать и отношению к делу», — отметил Максим Лапай.

Празднование продолжилось праздничным концертом на Морском вокзале.

Кстати. Согласно рескрипту Екатерины II, 27 мая 1794 года на месте поселения Хаджибей основан новый портовый город. 2 сентября этого же года под руководством испанского дворянина Иосифа де Рибаса были заложены первые портовые сооружения. Дату 2 сентября 1794 года историки считают днём ​​рождения города Одессы и Одесского морского порта.

Одесса News сообщала о праздновании в Одессе Дня рождения города.

Фото: Одесса News, Администрация Одесского морпорта

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