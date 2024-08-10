Посол США в Украине посчитала, сколько судов вышло из портов Большой Одессы за год

Из черноморских портов Украины за год вышли 2290 судов, которые перевезли 63 миллиона тонн груза.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

«На сегодняшний день за прошедший год 2290 кораблей вышли из черноморских портов Украины, перевезя 63 миллиона тонн грузов, включая зерно, чтобы накормить мир и поддержать экономику Украины — это огромное достижение перед лицом незаконного вторжения России», — написала посол США.

Одесса News сообщала, что после выхода России 17 июля 2023 года из «зернового соглашения», которое действовало с 1 августа 2022 года, Украина 10 августа 2023 года объявила о временных коридорах для гражданских судов, направляющихся в черноморские порты Черноморск, Одесса и Южный и из них.

Первым судном, которое воспользовалось временным коридором, стало Resilient Africa, вышедшее из порта Черноморск 19 сентября с 3 тыс. тонн пшеницы на борту.

Россия объявила все суда, следующие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов, а Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, направляющихся в российские и оккупированные украинские порты.

Среднесуточный объём выгрузки вагонов с зерном и другими грузами в портах Большой Одессы в августе 2024 года составляет 987 вагонов.

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