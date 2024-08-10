Зеленский провёл Ставку: что доложил Верховному Главнокомандующему Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации по всем главным направлениям фронта.

Об этом 9 августа сообщил Зеленский в Telegram.

Сначала, по словам Президента, главком доложил об обстановке на юге, в Курахово, Покровске, Торецке, Часовом Яру, а также о ситуации в Луганской и Харьковской областях.

«И в отношении наших оборонных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории», – сообщил Зеленский.

Также, по его словам, был доклад командующего Воздушными силами Николая Олещука.

«Решением Ставки утвердили план последующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов. А министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности к учебному году», — добавил Президент.

Кроме того, на Ставке был доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко по поводу очередных террористических замыслов России. Мы всё это видим и будем готовы. И наконец – важный доклад СБУ, Василия Малюка, относительно их специальных дальнобойных операций. Очень результативные действия!», – подчеркнул Зеленский.

Одесса News информировала, что 6 августа 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждали, в частности, военную ситуацию и отечественную ракетную программу.

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