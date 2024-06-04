Военные моряки уничтожили морскую мину на одесском побережье

Силами и средствами ВМС ВС Украины 3 июня была уничтожена очередная морская мина, обнаруженная у побережья на юге Украины.

Об этом сообщают на своей странице в Facebook ВМС ВСУ.

«Опасный боеприпас был уничтожен контролируемым подрывом», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ВМС напоминает, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать.

«В случае обнаружения таких предметов – сообщите в соответствующие службы. Также информируем, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья», — информируют ВМС.

Одесса News сообщала, что в мае 2024 года военные моряки уничтожили морскую якорную мину времён Второй мировой войны, обнаруженную в одном из судоходных каналов в Чёрном море.

Фото иллюстративное

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