50 млн тонн грузов экспортировала Украина морским коридором за 9 месяцев

Украинским морским коридором за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

«Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по Украинскому коридору 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объём грузов несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов!», — говорится в сообщении.

В Минвосстановлении добавили, что благодаря объединённым усилиям правительства, Администрации морских портов Украины, международных партнёров и всех рабочих портовой отрасли удалось наладить стабильный экспорт украинской агропродукции морем.

Отмечается, что в апреле Украина экспортировала наибольший объём зерновых и масличных культур с начала полномасштабного вторжения – 6,6 млн. тонн, из которых около 5,2 млн т было отправлено из черноморских портов Украины.

Украина продолжает экспортировать зерновые и масличные культуры также рекой Дунай (около 15% объёмов), железной дорогой (около 6% объёмов) и автотранспортом (менее 1% объёма).

В Агентстве США по международному развитию (USAID) прогнозируется рост экспорта зерновых из Украины на 15%.

Одесса News информировала, что компания Maersk в июне 2024 года объявила о запуске первого контейнерного сервиса в порты Большой Одессы после начала полномасштабной войны.

Фото: TRT Haber

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy