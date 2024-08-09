Куда пойти в Одессе на выходных 10-11 августа

10-11 августа одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия), два пляжа Red Line (Аркадия), «Буфет» на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, «Чайка», «Андерхил».

10 августа в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного оперетта в 2-х действиях по одноименному произведению Имре Кальмана «Принцесса цирка». Воодушевляющая музыка, яркие костюмы, заводные танцы, загадочные фокусы и невероятные трюки воздушных акробатов приковывают к себе внимание и дарят сильные позитивные эмоции. Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут. Язык исполнения — русский с украинскими субтитрами. Спектакль без использования фонограммы. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Билеты стоимостью от 300 гривен.

11 августа на сцене Одесского театра оперы и балета — одно из самых популярных представлений в мире — опера «Кармен». Вы можете насладиться этой жемчужиной оперного искусства в 17 часов. Опера в 4-х действиях выполняется на французском и сопровождается украинскими синхронными титрами. Продолжительность – 3,5 часа (с антрактами). Билеты от 340 гривен.

11 августа в Доме клоунов, где размещается Театр «Маски», спектакль «Одесский подкидыш» — поистине одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры. Приходите к 18:00. Билеты от 200 гривен. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

До 21 августа в выставочном зале Одесской областной организации Национального Союза художников Украины открылась персональная выставка художника, преподавателя и члена НСХУ Алексея Малика «Путь к себе». Этот проект — творческий отчёт за последнее 25-летие работы художника. Адрес: Торговая, 2.

До 1 сентября в галерее ArtOdessa в Городском саду будут экспонироваться работы известного мастера живописи Леонида Багрия на выставке под названием «Емшан». Емшан – тюркское название полыни, и хотя изображение на полотнах порой далеко от реальности, дыхание степи в зале ощутимо.

До 1 сентября Одесский археологический музей приглашает на выставку «Змеиный: остров, охраняемый богами». Эта выставка — рассказ о подзабытом героическом прошлом, а также напоминание, что настоящие герои живут среди нас и сейчас. Стоимость билетов 100 гривен полный и 50 гривен для льготных категорий. Адрес: ул. Ланжероновская, 4.

До 22 сентября в Международном культурном центре Union будет работать выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre «Александр Ройтбурд. Теорема власти». Выставка открыты к третьей годовщине со дня смерти художника. В экспозиции размещены работы, документы и артефакты из частных коллекций и собраний семьи художника. Стоимость билетов 200 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

Уютных, мирных выходных!

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