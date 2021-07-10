Vivienne Mort выступят в Летнем театре Горсада Одессы

Vivienne Mort давно известны ценителям качественной украинской музыки.

Это воплощение женственности и настоящей творческой харизмы.

Они вошли в топ-20 самых прослушиваемых украинских артистов в рейтинге сразу за «ВВ» и Pianoбой.

Билеты на их концерты раскупают задолго до дня события, и не удивительно, ведь каждое их выступление поражает сильными вокальными партиями, глубоким содержательным наполнением текстов и гарантирует слушателям незабываемое эстетическое удовольствие.

Цена билетов от 290 до 990 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите 17 июля, в субботу, к 20:00 в Летний Театр Горсада.

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