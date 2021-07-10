Учения Sea Breeze-2021 завершились, поставленные задачи выполнены

Самые масштабные за 20 лет учения Sea Breeze-2021 завершились.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины в Facebook.

«Учения Sea Breeze 2021 завершены! Все возложенные задачи выполнены в полном объёме», — отметил командующий Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Отмечается, что в Одессе проведена церемония закрытия учений.

Во время церемонии закрытия командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил всех участников учений за высокий уровень подготовки и эффективное выполнение задач.

«Наши корабли прошли более 12 000 миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, лётчики более 80 часов провели в воздухе, украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трёх областях Украины. Это ещё раз продемонстрировало нашу способность выполнять общие задачи по стандартам НАТО, — отметил контр-адмирал. — Учения «Си Бриз-2021» завершены. Это ещё одна наша маленькая общая победа, которая даёт возможность быть вместе в море, в воздухе и на суше. Мы сегодня имеем силу, которая находится в единстве и общих взглядах и ценностях, которые защищают наши народы. Спасибо коллегам из 6-го флота США, а также остальным партнёрам за поддержку и совместную организацию этих учений».

По словам первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-полковника Михаил Коваля, все мероприятия, которые проводились под эгидой учений «Си бриз», имеют важное значение для стабильности Азово-Черноморского региона нашего государства, ведь задачи, которые выполнялись, являются чётким предостережением для агрессора в том, что мы готовимся дать достойный отпор.

Также во время учений подразделения ВМС ВС Украины проходили оценку по стандартам НАТО. В частности, прошли самооценку патрульные катера «Славянск», «Старобельск» и десантно-штурмовая рота морской пехоты ВМС.

«Позади тысячи часов тяжёлой работы, бесконечное количество обсуждений в процессе планирования обучения, которые впоследствии успешно практически реализовались. 30 стран, около 5 000 участников, 30 единиц кораблей и катеров, а также 40 летательных аппаратов осуществили сотни совместных мероприятий в территориальных водах Украины, в международных водах и в воздушном пространстве, — сказал заместитель командира тактической группы «65» 6-го флота ВМС США капитан 1 ранга Кайл Хант. — Вместе мы спланировали и провели совместные мероприятия, которые должны были помочь всем нам научиться отстаивать и защищать собственную территорию и действовать в интегрированной военной среде. Учения «Си Бриз», начиная ещё с 1997 года, всегда касались глобального партнёрства ради мира, и мир продолжает слышать этот чёткий месседж. За последние 2 недели было опубликовано около 15 000 статей на 35 языках. Мир понимает, что эти учения не являются ответом любой стране или реакцией на любые события. Это чёткая демонстрация нашей общей решимости и готовности продвигать мир и стабильность в регионе».

Во время торжественной церемонии лучших участников украинского-американских учений наградили знаками отличия и ценными подарками.

Проведение учений «Си Бриз-2021» официально завершено. Начата подготовка к учениям «Си Бриз-2022».

Как сообщала Одесса News, Международные военные учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня.

Фото: Facebook

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