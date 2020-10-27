Завершилось строительство 4-го пускового терминала на Карантинном молу в Одессе

«Контейнерный Терминал Одесса» («КТО») завершил строительство 4-го пускового комплекса контейнерного терминала на Карантинном молу.

Об этом 27 октября сообщил на брифинге-презентации нового пускового комплекса генеральный директор ДП «КТО» Анастас Коккин.

«Сегодня мы презентуем успешную реализацию очередного этапа инвестирования в рамках проекта расширения контейнерного терминала на Карантинном молу, который даёт нам «плюс» пропускной способности терминала в 300 тыс. TEU, — заявил Анастас Коккин. — Завершение строительства 4-го пускового комплекса – это ещё один шаг к осуществлению нашего плана по созданию в Одесском порту высокотехнологичного контейнерного терминала с пропускной способностью более 1,2 млн TEU в год».

Этот проект – один из крупнейших в морской отрасли — компания реализует совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ). 4-й пусковой комплекс представляет собой 6-полосную площадку для хранения и обработки контейнеров, со всеми коммуникациями и освещением, оснащённую современными козловыми контейнерными перегружателями на пневматическом ходу фирмы Liebcherr. По сведениям немецкой стороны, общая сумма инвестиций в данный объект составила более 20 млн. евро.

Помимо инфраструктурных инвестиций, с целью повышения качества сервиса для клиентуры и достижения максимальной эффективности и технологичности в работе, «Контейнерный Терминал Одесса» вкладывает средства в инновационные технологии. Так, в настоящее время реализуется проект внедрения современнейшего веб-портала для перехода на электронный документооборот и максимальной оптимизации основных процедур для клиентов терминала, включая кардинальное сокращение времени на оформление въезда грузового автотранспорта и другие преимущества. Новый сервис с использованием веб-портала отвечает передовым европейским стандартам и сертифицирован Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Кстати. Компания ДП «Контейнерный Терминал Одесса» — бессменный лидер портовой перевалки контейнеров в Украине. По итогам прошлого года ДП «КТО» переработал без малого 5 млн. т контейнерных и генеральных грузов. При этом контейнеров перевалено 391,4 тыс. TEU (+15,8% к уровню 2018 г.).

«КТО» оперирует контейнерным терминалом на Карантинном молу Одесского порта с 2001 года. Первый и второй пусковые комплексы проекта, в который входят, в т.ч. новые государственные причалы 1-к и 2-к, введены в эксплуатацию осенью 2014 года. ДП «КТО» является одним из крупнейших налогоплательщиков Одесского региона: в 2018г. в бюджеты всех уровней компания перечислила 390 млн. грн. По итогам 2019 года «КТО» занял второе место в международном рейтинге лидеров Черноморских контейнерных терминалов.

Фото: Администрация Одесского морского порта