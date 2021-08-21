В Одесском порту разгружают танкер с 78,5 тыс. тонн импортной нефти

В Одесском порту разгружают танкер KMARIN RENOWN с 78,5 тыс. тонн импортной нефти.

Судно стало под разгрузку 20 августа у причала 2-Н Одесского порта, сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что за месяц это уже четвёртый крупнотоннажный танкер, который швартуется в Нефтяной гавани.

В Администрации порта рассказали, что такой интенсивности приёма судов с сырой нефтью в порту не было с 2015 года. Все суда перекачивают груз в береговые ёмкости нефтебаз, откуда он трубопроводным транспортом отправляется на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

“Пропускная способность нефтяного терминала Одесского порта составляет около 25 млн тонн грузов в год”, — отметил начальник Одесского филиала ГП АМПУ Максим Лапай, добавив, что сегодня большинство судов с нефтеналивных грузов обрабатывается на причалах, которые в своё время реконструировали компании-партнёры порта на основе государственно-частного партнёрства.

К 25 августа ожидается ещё один танкер с сырой нефтью — MINERVA ELEFTHERIA, который доставит 81,8 тыс. тонн груза.

Суммарно у причалов Нефтяной гавани в августе обработают 10 судов: 5 — с сырой нефтью, 2 — с бензином, 2 газовоза (СУГ) и 1 — с дизельным топливом.

Объём грузооборота ожидается на уровне 510 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель августа прошлого года (128,9 тыс.тонн) на 295,8%. Всего за 8 месяцев объём перевалки нефти, нефтепродуктов и СУГ в порту составит 1 млн 625 тыс. тонн, что на 52,2% выше аналогичного показателя в январе-августе прошлого года (1 млн 068 тыс. тонн).

Как сообщала Одесса News, 25 июля к причалу №2-Н Нефтяной гавани пришвартовался танкер Eagle Brisbane под флагом Сингапура, доставивший в порт 77 437 тонн сырой нефти. 24 июля к причалу №5-Н стал танкер Histria Prince (флаг — Маршалловы острова), выгрузивший 30 064 тонн светлых нефтепродуктов.

Фото: Администрация Одесского морпорта

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