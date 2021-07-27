В Одесском порту одновременно обрабатывают два танкера

В Нефтегавани Одесского морского порта под обработкой находятся два танкера с партиями сырой нефти и нефтепродуктов.

Как пишет USM со ссылкой на пресс-службу администрации порта, в воскресенье, 25 июля, к причалу №2-Н Нефтяной гавани пришвартовался танкер Eagle Brisbane под флагом Сингапура, доставивший в порт 77 437 тонн сырой нефти. На день ранее, 24 июля, к причалу №5-Н стал танкер Histria Prince (флаг — Маршалловы острова). Судно выгружает 30 064 тонн светлых нефтепродуктов.

Отмечается, что перевалка грузов поможет порту достичь ожидаемого показателя грузооборота нефтерайона в июле — 234 тыс. тонн.

В порту подчеркнули, что общая цифра перевалки нефти и нефтепродуктов за 7 месяцев текущего года составит 1,116 млн тонн, что на 176 830 тонн превышает аналогичный показатель января-июля прошлого года.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Одесский порт за двое суток принял шесть судов-контейнеровозов из-за задержки после недельной блокады Суэцкого канала.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.