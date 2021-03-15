В Одесском порту пришвартовалась уникальная 105-летняя яхта SY Joseph Conrad.

Как передаёт наш корреспондент с места стоянки судна, суперяхта зашла в Украину для решения вопроса очередной реновации после кругосветки. Это судно 1916 года постройки, его длина – 37 метров.

В украинские воды парусник прибыл из Хорватии, побывав перед этим в портах Греции и Португалии, а также на Кубе, которая стала конечной точкой кругосветного путешествия SY Joseph Conrad.

На борту яхты находятся 5 членов экипажа и 2 хвостатых «охранника».

Сегодня, 15 марта, сообщает наш корреспондент, их должны проверить на COVID-19 и после этого позволить выход в Одессу.

Также известно о переговорах между судовладельцем и представителями украинских верфей, согласных провести реновацию яхты.

Кстати. Яхту назвали в честь английского писателя Джозефа Конрада (1857-1924). Первые годы уроженец польского дворянского рода прожил в Украине. Родился в Бердичевском районе Житомирской области, затем жил в Чернигове, Львове, Кракове и Одессе. Служил на британском флоте, затем стал писателем. Самые известные произведения Конрада — «Сердце тьмы» и «Дуэль». Сюжет первого стал одним из источников вдохновения для фильма «Апокалипсис сегодня» (1979) Фрэнсиса Форда Копполы, экранизация второго получила главный приз Каннского кинофестиваля (1977).

Фото: Александр Александров/Одесса News

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