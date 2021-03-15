«Инфоксводоканал» приносит свои извинения одесситам, у которых 16 марта не будет воды

Филиал «Инфоксводоканал» с извинениями о создании неудобств доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций об отключении 16 марта водоснабжения некоторым потребителям воды в Одессе.

По сообщению филиала, 16 марта с 09:00 до 22:00 в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 250 мм будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Паустовского, 29, 31,

просп. Добровольского, 128-138а, 154а,

ул. Махачкалинская, 6.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению вновь проложенного магистрального водопровода диаметром 200 мм будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

пер. Генерала Вишневского, 13/1,

ул. Ивана и Юрия Лип, 23-33, 24, 24А, 32-74-Б,

ул. Ицхака Рабина, 25-59,

ул. Генерала Петрова, 22А, 22Б, 37-61.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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