Удары российских дронов по Одессе не повлияли на экспорт зерна

Запуски Россией по Одессе дронов-камикадзе не повлияли на отправку судов с украинской агропродукцией из морского порта.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Ежедневно минимум 7-8 кораблей-балкеров выходят из наших портов… Ещё есть заявки, и их количество после атак дронов не уменьшилось. Я думаю, что мировое сообщество прекрасно понимает, что это агония врага. А после агонии вы сами знаете, что наступает», – отметил Братчук.

Спикер ОВА акцентировал, что экономика региона работает на оборону Украины, работает и «зерновая инициатива».

По данным Мининфраструктуры, 25 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 7 судов со 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта «Черноморск» балкеры – HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта «Южный» – ATA 2, ASPASIA LUCK.

8 судов вышли в субботу, 24 сентября. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая вчерашние суда, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

26 сентября из портов «Одесса» и «Южный» вышли 4 судна с 88,17 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы. От причалов Одесского порта отошли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. Из порта «Южный» – KARTERIA.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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