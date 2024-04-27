Эрдоган: Турция разрывает торговые отношения с Израилем

Турция считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом палестинского народа и прекращает с ним торговые отношения.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на состоявшейся в Стамбуле 5-й конференции Межпарламентской иерусалимской платформы, сообщает Укринформ.

“Мы разорвали наши отношения с Израилем, в частности, в торговом измерении. Как объявил наш министр иностранных дел, мы их разрываем”, — сказал Эрдоган.

При этом он заявил о продолжении решительной борьбы с убеждением, что защита Иерусалима означает защиту человечества, защиту мира и защиту уважения к различным верованиям. Турецкий лидер обвинил Израиль в геноциде палестинцев.

«Никто не может ожидать, что мы будем молчать о геноциде, пока наши палестинские братья сопротивлялись в одиночку в течение 203 дней и в одиночку защищали достоинство всего человечества», — отметил президент Турции.

Для справки. Межпарламентская иерусалимская платформа была начата девять лет назад под эгидой турецко-палестинской группы дружбы. Сейчас насчитывается около 2 тысяч членов из разных стран.

Одесса News информировала, что 4 ноября 2023 года Турция отозвала своего посла из Израиля, объясняя это решение «гуманитарной трагедией в секторе Газа из-за того, что израильская сторона не приняла призывы о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи».

Президент Франции Эммануэль Макрон в ноябре 2023 года сказал, что Израиль в секторе Газа «убивает детей, женщин и стариков».

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