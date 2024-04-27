В Судан из одесских портов прибыла партия украинского зерна

В Судан, два миллиона жителей которого ежемесячно ощущают острый голод, доставили очередную партию украинского зерна в рамках инициативы «Зерно из Украины».

Об этом в соцсети Х сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Укринформ.

«На этой неделе инициатива «Зерно из Украины», наши суданские партнёры и Всемирная продовольственная программа ООН доставили очередную партию украинского зерна в Судан, что позволит ежемесячно оказывать помощь 2 миллионам людей, которые сталкиваются с острым голодом и отсутствием продовольственной безопасности», – отметил Президент.

По его словам, Украина продолжает поддерживать суданский народ даже в то время, когда сама защищается от российской агрессии.

«Это наш руководящий принцип: мы не только ищем помощи от мира, но и помогаем другим в мире. Инициатива #GrainFromUkraine продолжит доставлять новые грузы в большее количество стран, чтобы смягчить продовольственный кризис и помочь нуждающимся», – отметил Глава государства.

Он добавил, что продовольственная безопасность является важным компонентом Украинской формулы мира и призвал все страны присоединиться к её реализации и принять участие в будущем Саммите мира в Швейцарии.

«Мы также призываем все страны осудить террористические атаки России на украинское сельское хозяйство, портовую инфраструктуру и свободу судоходства в Чёрном море», — сказал Зеленский. Российские удары уже повредили или разрушили 215 объектов портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщил глава государства.

«Несмотря на эти сложные обстоятельства, Украина продолжает отправлять грузы, в частности, жизненно необходимое продовольствие, в страны мира, среди прочего, в Африку и Азию. Так, в рамках инициативы «Зерно из Украины» в ряд стран, включая Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен и Судан, доставляются критически важные гуманитарные грузы», – отметил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, гуманитарная инициатива «Зерно из Украины» начата в 2022 году, заключается в прямых закупках развитыми странами украинского зерна и передача его в наиболее страдающие от голода страны. В сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН более 30 стран и международных организаций присоединились к Украине в реализации этой инициативы, и к концу 2023 года более 170 тысяч тонн зерна были доставлены в Эфиопию, Сомали, Кению, Йемен.

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