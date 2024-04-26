Куда пойти в Одессе на выходных 27-28 апреля

27-28 апреля одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

Ежедневно на Одесском вокзале работает детское пространство «Вместе» от Укрзализныци и ЮНИСЕФ. Здесь доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов. Локация имеет зону для пеленания и грудного вскармливания, зоны подзарядки техники, интерактивную модель кабины «Бессарабского экспресса» с бизи-бордами, горку и бассейн с шариками, разнообразные игрушки, конструкторы, наборы для рисования». Приходите с 9:00 до 21:00.

27 апреля в помещении Дома клоунов «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу театра «Маски», насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения. Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 грн. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

27 апреля в Украинском театре им. В. Василько яркий музыкально-поэтический перфоманс, созданный по стихам украинских поэтов-шестидесятников и представителей Расстрелянного Возрождения — спектакль «Я отомщу миру любовью». Профессиональная работа театра подарит мощные впечатления, безразличным не останется никто. Стоимость билетов от 80 гривен. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Пастера, 15.

27-28 апреля Ботанический сад Одесского национального университета приглашает на праздник весны с интересной программой и феерией цвета весеннего ботанического сада. На «Апрельском Weekend» Вас ждут вкусные и полезные блюда, чайная церемония, ярмарка от одесских мастеров «Handmade», музыкальное сопровождение с участием ди-джеев в стилях House, Funky и Disco, мастер-классы по арома-терапии, йога на открытом воздухе, медитативные практики и гвоздестояние, интересные мастер-классы для детей. Время проведения: 11.00-19.00. Вход: 100 грн. (детям до 6 лет бесплатно). Адрес: Французский бульвар 48/50.

До 1 мая юбилейная выставка TERRA SILENTIUM к 75-летию художника Сергея Ильина в Музее западного и восточного искусства. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

До 12 мая в Одесском музее личных коллекций им. Блещунова выставка живописи Ольги Котовой. Она — кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств ХГФ ПНПУ им. К. Д. Ушинского, член Национального союза художников Украины. Её работы — в частных коллекциях Италии, Германии, Нидерландов, Греции, Польши, США, Украины и Франции. Посетить выставку «Primavera» можно с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов по адресу ул. Польская, 19 (со стороны двора).

До 13 мая в Одесском Доме-Музее им. Н. К. Рериха выставка фотографий Галины Подольской и Валерия Щетинина «Мини-Исраэль» как явление культуры». Выставка приурочена 70-летию Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. На снимках – экспонаты парка миниатюр «Мини-Исраэль» в пригороде Иерусалима — уменьшенные копии (макеты, модели) достопримечательностей страны и самых значимых архитектурных сооружений. Музей работает с 10 до 18.00.

До 19 мая выставка современного графического искусства «Хлеб и Вино» проходит в Международном культурном центре UNION. На выставке представлены работы художника Дмитрия Ситникова, посвящённые сюжетам Библии и Евангелия: здесь и трагедия братоубийства, совершённого Каином, и вопль Христа, оказавшегося на распятии.

До 19 мая художественная выставка «KVITEN» продлится в музее Западного и Восточного искусства. Это выставка от 17 молодых украинских художников и скульпторов, гармонично сочетающаяся с обновлённым выставочным пространством Ragtime2.0 музея. Какой видит жизнь современных украинцев наша молодёжь – эта выставка именно об этом. Не пропустите узнать! Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных, мирных выходных!

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