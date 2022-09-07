Актриса Ада Роговцева проведёт в Одессе творческий вечер

Вклад Ады Роговцевой в развитие украинской культуры невозможно переоценить. Более 50 ролей в кино и театре сыграны актрисой. Причём актриса одинаково прекрасна как в драматическом, так и комедийном амплуа.

На творческом вечере «С теми, кого люблю…» Ада Роговцева поделится со зрителями всем важнейшим, что было добыто и создано ею, как актрисой. Вы увидите фрагменты известных театральных представлений, кинолент. Услышите стихи в авторском прочтении и сможете пообщаться с любимой артисткой.

Творческий вечер состоится в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного 9 и 10 сентября.

Начало 9 сентября в 18 часов, 10-го — в 16.00.

Стоимость билетов от 300 гривен. Их можно купить здесь.

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