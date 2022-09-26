Отец воина, взятого в плен на острове Змеиный, обратился к Зеленскому

Отец защитника Змеиного из Вилково Одесской области, который до сих пор находится в плену, обратился к властям Украины.

Об этом сообщает издание «Юг.Today».

Отмечается, что видеообращение к власти Украины записал отец одного из защитников Змеиного вилковчанин Руслан Журьян.

«Мужчина рассказывает, что его сын находится в плену почти семь месяцев. Он, как и родные других военнослужащих, пленённых в тот день, сейчас ничего не знает о состоянии его физического и нравственного здоровья. Посторонних независимых наблюдателей к пленникам не пускают. Надлежащих известий от них родные не получают», — говорится в видеообращении.

По его словам, в то же время в СМИ и среди общественности распространяется информация о том, что все защитники Змеиного уже возвращены домой. Поэтому он от имени родственников защитников Змеиного обращается к власти с требованием как можно быстрее принять все возможные меры по их возвращению.

Как сообщала Одесса News, на днях Украина вернула из российского плена 215 своих граждан. Однако это далеко не все наши военнослужащие, ожидающие возвращения домой уже около семи месяцев. Это защитники острова Змеиный, попавшие в плен в первые дни войны. Часть из них, а также украинских гражданских моряков из спасательного судна «Сапфир» удалось вернуть домой через месяц в результате обмена.

Капелланы Леонид Болгаров и Александр Чоков находились в русском плену 43 дня. Священника Одесской епархии ПЦУ отца Василия Вырозуба освободили позже – в начале мая. Всех других пленников обменять не удалось.

По данным министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, объявленных на брифинге 20 июня, на эту дату в плену российских захватчиков находились 75 защитников острова Змеиный.

Всё это время их родные обращаются к власти с просьбой помочь вернуть своих мужей, детей, братьев. В июле щиты с фото военнопленных и призывом «Свободу защитникам Змеиного!» появились в Рени, Измаиле, Болграде, Килии, Вилковом, Подольске Одесской области, Нововолынске и Луцке Волынской области, Дунаевцах Хмельницкой области.

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