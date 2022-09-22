Кума Путина Виктора Медведчука обменяли на 200 украинских бойцов

Из 215 пленных, которых спасли из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука — лидера запрещённой партии «Оппозиционная платформа-За жизнь».

И.о. Главы СБУ Василий Малюк лично встречал освобождённых украинских бойцов в Черниговской области во время процедуры обмена, организованной под руководством Офиса Президента, — сообщает СБУ.

Отмечается, что обмен подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука не повлияет на дальнейшее расследование и рассмотрение его дела или конфискацию имущества.

«В отношении дела Медведчука все детали мы расскажем на дальнейших брифингах, но убедительно заявляем, что его обмен никоим образом не повлияет негативно на дальнейшие судебные слушания, на рассмотрение дела по существу, на конфискацию имущества, на принятие соответствующих решений и т.д.», – заверил Малюк.

Он напомнил, что в августе были внесены соответствующие законодательные изменения, позволяющие такие обмены и расследование дела.

«Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома», – отметил Малюк.

В СБУ проинформировали, что Медведчук дал согласие на обмен, суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.

И.о. Главы СБУ отметил, что, несмотря на сложные переговоры, обмен прошёл успешно. Ведь Украина возвращает гораздо больше защитников, чем отдаёт россиян. «Усилия, которые многие из разных ведомств прилагали в течение долгих месяцев, увенчались успехом. И в этом большая заслуга Координационного штаба. Благодарю всех, кто участвовал в этом обмене, и особенно Главе государства Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку», – подчеркнул Василий Малюк.

Он отметил важную роль каждого государственного органа, приобщившегося к возвращению пленников: Офиса Президента, Министерства обороны, ВСУ, ГУР МО, Минреинтеграции, МВД, ГСЧС и других.

И.о. Главы СБУ напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности произошло 20 таких освобождений, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 пленников.

В СБУ также напомнили, что Виктору Медведчуку ранее было сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственное предательство), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины. Следствием было установлено, что Медведчук, действуя по предварительному сговору с тогдашними Президентом Украины Януковичем, министром энергетики и угольной промышленности и другими лицами, начиная с ноября 2014 года, согласовал с участниками террористических организаций «Л/ДНР» и организовал снабжение их углём с временно оккупированных территорий. Тем самым способствовал финансированию террористов.

Собраны исчерпывающие доказательства (свидетельские показания, телефонные разговоры, заключения экспертиз, вещественные доказательства) причастности и вины Медведчука и других подозреваемых в особо тяжких преступлениях против Украины.

В другом уголовном производстве установлено, что Медведчук передал представителям российских спецслужб сведения о местонахождении военного подразделения ГУР МО, его скрытую боевую подготовку, личный состав и т.д. Это нанесло вред обороноспособности Украины. Кроме того, Виктор Медведчук в ноябре 2020 года принял активное участие в разработке антиукраинского проекта «Луч», задачей которого было усилить влияние специальных служб страны-агрессора на политическую ситуацию в Украине.

Также Медведчук совершил ряд противоправных действий против Украины в интересах России, направленных на разграбление национальных ценностей (нефти и газа) стоимостью более 38 млрд грн во временно оккупированном Крыму.

СБУ также отмечает, что имущество Медведчука и его жены арестованы. В частности, речь идёт о 30 земельных участках площадью более 144 га; 72 единицах недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, сооружения); 2 яхтах, стоимость одной из которых около 200 млн. евро; 24 транспортных средствах; 1 железнодорожном вагоне; корпоративных правах 25 предприятий; 316 единицах ценных картин, часов, ваз и т.д.

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