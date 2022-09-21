С 22 сентября будет временно перекрыт мост через Хаджибейский лиман

22 сентября, с 9:00 утра до 18:00 вечера, на мосту через Хаджибейский лиман, на автомобильной дороге М-05 Киев — Одесса (км 447- км 448), будет временно перекрыто движение.

Об этом сообщает в Telegram «Одесса.Официально».

Отмечается, что движение будет перекрываться в течение каждого часа на 30 минут для всех видов транспорта в связи с метрологическими испытаниями системы мониторинга «взвешивания-в-движении» (WIM).

«Перекрытие дорожного движения будет производиться периодически работниками Патрульной полиции в Одесской области», — говорится в сообщении.

Также временное перекрытие движения планируется по полосам в обоих направлениях: 23 сентября с 9:00 до 18:00; 24 сентября с 9:00 до 18:00.

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