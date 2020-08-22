Спуск Маринеско в Одессе отремонтирован, пустили трамваи

В связи с завершением работ по реконструкции спуска Маринеско с 22 августа в работу трамвайных маршрутов №№12 и 15 вносятся изменения.

Как сообщает официальный сайт города, трамвай №12 возвращается на свой стандартный маршрут «Алексеевская площадь – Слободской рынок».

«Трамвай вновь будет курсировать от Тираспольской площади до Херсонского сквера. Движение на этом участке было приостановлено на несколько лет в связи с реконструкцией улиц Преображенской, Софиевской и спуска Маринеско», — говорится в сообщении.

На трамвайном маршруте №12 будут работать в будние дни 7 единиц подвижного состава с интервалом движения 12-13 минут, а в выходные дни — 6 единиц с интервалом 14-15 минут.

Изменится также маршрут трамвая №15: он станет короче и вернётся к прежнему варианту– «Тираспольская площадь – Слободской рынок».

На маршруте №15 в будни и выходные дни будут работать 4 вагона с интервалом движения 11-12 минут.

Как сообщала Одесса News, в Одессе завершается капитальный ремонт спуска Маринеско.