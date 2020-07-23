Ремонт спуска Маринеско в Одессе близится к финалу

Ремонт спуска Маринеско в Одессе близится к завершению.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что с 22 июля начались работы по устройству финишного – верхнего слоя – асфальтобетонного покрытия на спуске Маринеско. После этого останется только установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

«На сегодняшний день полностью завершены все работы по перекладке инженерных сетей, завершена укладка трамвайного полотна с устройством дренажной системы. Установлены новые опоры для наружного освещения и трамвайной контактной сети. Выполнены работы по мощению тротуаров с обустройством тактильной плитки на пешеходных переходах, установлены перильные ограждения», — говорится в сообщении.



Кстати. Спуск Маринеско, ул. Софиевская и участок трамвайных путей, проложенный под Пересыпским мостом, являются частью маршрута трамвайного сообщения «Север-Юг», который в полной мере заработает после завершения капремонта Новощепного ряда.



Как сообщала Одесса News, в Одесской области завершили ремонт трассы, соединяющей 6 районов региона.

Фото: «Одесса»