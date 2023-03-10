В Одессе продолжается капитальный ремонт Деволановского спуска

В Одессе реализуется второй этап капитального ремонта Деволановского спуска.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горовета.

В настоящее время на участке между ул. Еврейской и ул. Бунина подрядная организация завершает подготовительные работы по усилению проезжей части над коллектором, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно выполняются работы по устройству тротуаров: ведутся подготовительные работы по укладке асфальта и монтаж бордюрного камня.

«В дальнейшем предусмотрены работы по перестройке сети наружного освещения вдоль всего спуска и обустройства тротуаров по обе стороны улицы в направлении Карантинного спуска», — информирует горсовет.

Ранее в рамках реализации проекта восстановлены ливневые коллекторы (диаметром 1300 мм и 1800 мм), которые уже показали эффективность выбранной методики ремонта – во время сильных осадков Таможенную площадь не подтапливает.

Также подрядной организацией было построено 20 новых канализационных колодцев и отремонтировано 16 имеющихся, проложено 780 метров нового водопровода, построено 2 водопроводных колодца диаметром 1,5 метра и 28 водопроводных колодцев диаметром 1,0.

Кроме того, специалисты смонтировали новый участок магистрального газопровода (350 м), заменили более 230 м кабельной линии (6 кВ), проложили около 380 м кабельной канализации под наружное освещение.

Как сообщала Одесса News, проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предусматривает обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; строительство тротуаров и дорожного полотна. Работы были начаты в 2021 году. Движение транспорта на участке между ул. Еврейским и Карантинным спуском закрыто до 30 июня 2023 года.

На главном фото Одесса News так выглядел участок Деволановского спуска в июне 2022 года.

Фото: «Одесса»

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