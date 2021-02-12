74 миллиона гривен одесситов уходят под землю

Велопешеходная эстакада на 10-й станции Фонтана в Одессе буквально уходит под землю.

Торжественно открытая в присутствии мэра города Геннадия Труханова в июне 2020 года велопешеходная эстакада на 10-й станции Большого Фонтана, начала проседать: проваливается плитка, что может свидетельствовать о развитии оползневых процессов.

Одесса News, предупреждала ещё тогда о том, что в процессе строительства эстакады склоны Одессы очень страдают и дают трещины.

Кроме того, причиной проседания плитки могло быть и строительство по соседству паркинга, первоначально не спроектированного, из-за чего открытие эстакады затянулось на 3 года — с 2017 до лета 2020 года.

При открытии эстакады было сказано, что на неё действует 5-летняя гарантия.

Проект обошёлся городу в 74 миллиона гривен.

Фото: Одесса News/Александр Александров, «Одесса»

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