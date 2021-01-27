Фоторепортаж: Как сегодня замело Одессу

В ночь на 27 января в Одессе начался сильный снегопад.

Коммунальщикам пришлось с 4-х часов утра вывести на городские дороги около ста машин снегоуборочной техники.

Наш фотокор побывал на некоторых улицах Одессы. И там, где прошли колёса снегоуборочных комбайнов, и там, где и следа их не было. И там, где посыпали песчано-солевой смесью, и там, где и намёка на неё не было.

По прогнозу синоптиков Гидрометеорологического центра Чёрного и Азовского морей, снегопад прогнозируется в Одессе в течение дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

Одесская мэрия до стабилизации ситуации объявила запрет на въезд в Одессу большегрузных автомобилей.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к одесситам с просьбой 27 января максимально ограничить перемещение по городу и не выезжать на личном автотранспорте без необходимости

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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