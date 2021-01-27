Мэр Одессы советует 27 января из дома не высовываться

27 января в Одессе ожидается непогода.

На это обратил внимание одесситов мэр города Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

«Ожидаем ухудшение погодных условий. Просьба ко всем одесситам — максимально ограничить перемещение по городу, а также не выезжать на личном автотранспорте без необходимости», — написал Одесский городской голова.

Одесская мэрия обратилась к пожилым людям, беременным женщинам и детям ограничить пребывание на улице.

По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо Одессы будет покрыто облаками. С утра и до позднего вечера будет идти сильный снег, усилится скорость ветра до 15-24 м/с.

Телефоны служб, которые могут пригодиться в случае неожиданных происшествий:

Департамент городского хозяйства — 705-48-84

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01

Одесса News сообщала, как непогода в декабре 2020 года внесла коррективы в жизнедеятельность города.

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