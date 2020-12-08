На дорогах Одессы и области крайне сложная обстановка

7 декабря первый мороз, лёгкий снег и гололедица привели к формированию крайне сложной обстановки на дорогах Одесской области.

Это отмечает официальный сайт Одесского городского совета, на котором размещается предупреждение одесситам максимально ограничить перемещение по городу, особенно пожилым людям, беременным женщинам и детям, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы.

Наиболее сложная дорожная обстановка 7 декабря сложилась в районе Пересыпи, на улице Черноморского Казачества и Николаевской дороге, на выезде на трассу Одесса—Киев, проспекте Маршала Жукова, Объездной дороге, в направлении Черноморска, по дороге мимо Таировского кладбища через Малодолинское и Александровку, в районе Ивановского моста, рынка «7-й километр» и Прилиманского.

Сложные погодные условия внесли коррективы в работу Международного аэропорта «Одесса». На полосе слякоть, отмечался низкий коэффициент сцепления. Рейс авиакомпании «Роза Ветров» из Борисполя по прибытии в зону одесского аэропорта даже не стал снижаться с высоты 6800 метров, сделал 2 круга в зоне ожидания и ушёл обратно в аэропорт вылета. А польский национальный авиаперевозчик — авиакомпания LOT не стала тратить керосин и решила не вылетать из Варшавы. Ситуация стабилизировалась лишь к вечеру. Сегодня все заявленные рейсы обещают отправить по расписанию.

Прибавилось работы коммунальным службам Одессы.

На улицы города вышла спецтехника для посыпки дорог песчано-соляной смесью. Из мест базирования выведены 29 пескопосыпателей и 6 погрузчиков, которые работают со вчерашнего дня на 17 маршрутах.

Дворники занимаются посыпкой песком тротуаров.

«В Одессе получилась достаточно нестандартная ситуация, вызванная тем, что ночью резко снизилась температура воздуха. В связи с этим опала фактически вся листва, которая была на наших деревьях. Мы с утра занимались уборкой листвы, был задействован фактически весь личный состав наших дворников, а также спецтехника, — сказал вице-мэр Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман. – Днём погода усугубилась сильным ветром, минусовая температура и небольшие осадки вызвали гололёд. В данный момент мы все пешеходные части посыпаем песком. Задействованы сотрудники КП «Городские дороги» и «Горзелентрест» и ЖКСов».



К концу дня на одесские дороги вышло ещё больше техники для обеспечения нормальной проезжаемости в ночное время.

Непогода и гололед сохранятся и сегодня, 8 декабря.

Одесская мэрия просит горожан быть бдительными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку возможно падение веток и кабелей.

Фото: Думская

Видео: «Одесса»