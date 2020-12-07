Украина — на 58-м месте в мировом рейтинге скорости интернета

В мировом рейтинге скорости интернета Украина занимает 58-ю строчку по скорости кабельного интернета.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Speedtest Global Index.
В октябре этого года скорость кабельного интернета в Украине составляла 61,78 Мбит в секунду.
Первое место по скорости интернета занимает Южная Корея (162,40 Мбит/с), на втором месте Китай (140,74 Мбит/с) на третьем — Объединённые Арабские Эмираты со 117,84 Мбит/с.
Всего в рейтинге 176 стран мира.
Отмечается также, что скорость мобильного интернета в Украине составляет (25,15 Мбит/с).
Как сообщала Одесса News, в Украине уровень покрытия интернетом составляет 70%.