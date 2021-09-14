Свитолина вернулась в ТОП-4 мирового теннисного рейтинга

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина после Открытого чемпионата США поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Об этом сообщает XSPORT.
Теперь ТОП-5 мирового рейтинга выглядит так: Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина) и Наоми Осака (Япония).
Кстати. Ранее Элина была в ТОП-4 в редакции рейтинга от 10 февраля 2020 года. Личный рекорд Свитолиной — третье место.
Позиции других одесских теннисисток: Даяна Ястремская — 53-е место (-2), Екатерина Козлова — 127-е (-15).
Как сообщала Одесса News, Элине Свитолиной 12 сентября исполнилось 27 лет.
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