Свитолина вернулась в ТОП-4 мирового теннисного рейтинга

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина после Открытого чемпионата США поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Об этом сообщает XSPORT.

Теперь ТОП-5 мирового рейтинга выглядит так: Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь), Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина) и Наоми Осака (Япония).

Кстати. Ранее Элина была в ТОП-4 в редакции рейтинга от 10 февраля 2020 года. Личный рекорд Свитолиной — третье место.

Позиции других одесских теннисисток: Даяна Ястремская — 53-е место (-2), Екатерина Козлова — 127-е (-15).

Как сообщала Одесса News, Элине Свитолиной 12 сентября исполнилось 27 лет.

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