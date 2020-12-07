Готовь сани летом, а жатки фирмы Sunfloromash — зимой

В большинстве одесских хозяйств сезон уже завершён. Там, где это позволяют погодные условия, убирается последняя кукуруза и сахарная свекла, а также досушивается убранное зерно. Впрочем, в основном, везде начинается затишье – до февраля.

Именно поэтому сейчас лучше всего, не откладывая дело в долгий ящик, потратить несколько дней на подготовку техники к следующему сезону. Этот вопрос, отложенный «на потом», может стать проблемой уже перед началом весенней посевной.

Почему это важно?

В феврале-начале марта в большинстве хозяйств начинают готовить технику к новому сезону. Это выливается в настоящие заторы на территории сервисных центров, долгие ожидания сервисных инженеров в хозяйствах и очереди за запчастями и новой техникой.

Компания Sunfloromash https://sunfloromash.com/ уже сейчас предлагает свои услуги фермерам.

Бердянские жатки для уборки подсолнечника, кукурузы, сои, гороха от этой компании — лучшее решение для аграриев и сельхозпроизводителей, которые хотят купить жатку высокого качества по доступной цене.

Так, безрядные жатки для сбора подсолнечника торговой марки SUNFLORO от машиностроительной команды Sunfloromash, очень легко агрегатируются со всеми существующим моделями зерноуборочных комбайнов мировых брендов, таких как John Deere, Claas, Case IH, New Holland, Fendt, Sampo Rosenluw, Massey Ferguson, Deutz Fahr, Gleaner, Fortchritt, Challenger, Caterpillar, Rostselmash, Dronningborg, Laverda, Полесье, Славутич, Дон, Нива, Енисей, Лида, и др.

Жатки этой компании — одни из лучших в мире:

Жатки адаптированы к работе при любых климатических условиях

Высокая скорость уборки при самых минимальных потерях

Премиальный сегмент жаток с большой шириной захвата для самых мощных комбайнов

Множество настроек для всевозможных сортов подсолнечника и различную урожайность

Удобство и простота при обслуживании

Почему сотрудничество с командой SUNFLORO нравится всем покупателям:

Расширенная гарантия на подсолнечные жатки до пяти лет

Круглосуточная сервисная служба и пусконаладочные работы

Бесперебойная поставка за счёт запаса готовых жаток на складе

Возможность приобрести технику в беспроцентную рассрочку или в лизинг

Наличие всех необходимых запчастей на складе

Участие команды во всех государственных программах по компенсации при покупке отечественной техники

Лучшие ценовые предложения и различная комплектация подсолнечниковых жаток.

При изготовлении жаток для уборки на заводе Sunfloromash:

Безупречное качество используемых материалов и комплектующих в производстве

Современное и высокоточное металлообрабатывающее оборудование

Сваривание рамы жатки и различных узлов только с использованием специальных стапелей и кондукторов

Качественная подготовка и покраска всех узлов и деталей импортными ЛКИ

Весомый опыт каждого сотрудника, знающего свое дело

Контроль качества на каждом этапе производства, тестирования готовых жаток на специальном стенде

Постоянная работа над повышением качества и технических характеристик.

Все необходимые процедуры по обслуживанию машин будут проведены максимально тщательно. И самое главное – вы будете уверены, что весной трактора заведутся и отработают положенное количество моточасов, рабочие органы культиваторов будут на месте, жатки будут готовы к сбору урожая, а сеялки будут настроены оптимальным образом.

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