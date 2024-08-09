Аграрии Одесской области лидируют по площади собранных зерновых

Украинские аграрии на 9 августа собрали более 30,6 млн т нового урожая зерновых и масличных культур.

По площади собранных зерновых лидируют аграрии Одесской области – обмолочено 1072,9 тыс. га, — сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия в Facebook.

“В целом уже собрано 27,3 млн т зерновых и более 3,3 млн т масличных. Новый урожай обмолочено на площади более 7 741,4 тыс. га, намолочено 30 640,2 тыс. т”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пшеницы намолочено 20,9 млн т с площади 4732,7 тыс. га, ячменя — 5,2 млн т с площади 1367,4 тыс. га, гороха — 457,7 тыс. т с площади 207,6 тыс. га. Также аграрии намолотили 3,3 млн т семян рапса с площади 1220,4 тыс. га. По урожайности лидером стала Хмельницкая область с показателем 65,1 ц/га.

В Минагрополитики сообщили, что аграрии Буковины, Винницкой области, Киевщины, Полтавщины, Одесщины, Херсонщины, Кировоградщины и Черкасщины завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор гречихи и пшена начали в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области продолжается сбор бахчевых и овощных культур.

Инфографика: Минагро

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