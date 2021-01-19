В рейтинге самых мощных армий мира Украина между Вьетнамом и Таиландом

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на двадцать пятое место (между Вьетнамом и Таиландом).

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на сайт компании.

Первое место в рейтинге занимают Соединённые Штаты Америки. На втором идёт Россия, а тройку замыкает Китай.

Также в первой десятке — Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.

Отмечается, что всего в рейтинге оцениваются 138 стран мира.

Кстати. В прошлом году в соответствии с рейтингом Global Firepower Index, Вооружённые силы Украины по боеспособности занимали 27-е место.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 14-е место в рейтинге самых милитаризированных стран, составленном Международным институтом конверсии в Бонне (Германия) Рейтинг представляет т.н. индекс глобальной милитаризации (Global Militarisation Index), который оценивает, сколько ресурсов страна тратит на военную сферу, а не на другие нужды.