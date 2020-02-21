Украина попала в топ-15 самых милитаризированных стран

Украина заняла 14 место в рейтинге самых милитаризированных стран в 2019 году.

Рейтинг составлен Международным институтом конверсии в Бонне (Германия), сообщает Неделя.ua.

«Индекс глобальной милитаризации (Global Militarisation Index) оценивает, сколько ресурсов страна тратит на военную сферу, а не на другие нужды», — говорится в сообщении.



Так, первое место в рейтинге занял Израиль, за ним — Сингапур и Армения.

Россия заняла шестое место, Беларусь — девятое.

Ниже в рейтинге оказались Панама, Гаити, Коста-Рика.

Как сообщала Одесса News, ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) назвал лучшие страны для проживания детей. Украина занимает 91 место наряду с Бразилией и Ямайкой.