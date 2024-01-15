Одеська шашистка Вікторія Мотрічко знову у перших рядках світового рейтингу

Чемпіонка світу з шашок, одеситка Вікторія Мотрічко знову на перших щаблях рейтингу Всесвітньої федерації шашок (FMJD).

Про це свідчать оприлюднені рейтингові таблиці.

Кореспондент Одесса News сконтактував з прославленою шашисткою і попросив її прокоментувати свої рейтинги.

«У бліці, незважаючи на втрату рейтингових балів, мені вдалося зберегти перший рядок. Вдалий виступ Дар’ї Ткаченко не дозволив зберегти перше місце в класиці, за два рейтинг-листи (виступи з липня по грудень 2023 року) вона набрала близько 80-90 очок і обійшла мене», — сказала Вікторія, додавши, що ця спортсменка «багато і стабільно виступає, має гарного спонсора».

Разом з тим, Вікторія стурбована станом справ у національній збірній України з шашок: «Подивимося, як воно буде з українськими шашками в майбутньому, адже незважаючи на небувалі успіхи українських шашистів у 2023 році, штатну збірну на 2024 рік розформовано, про фінансування турнірів нічого невідомо».

Вікторія переймається досі відкритим питання участі українських шашистів в офіційних стартах року: чемпіонаті Європи, командному чемпіонаті світу, етапах Кубка світу.

З огляду на таку ситуацію, «з моїх найближчих планів лише участь у кількох турах командного чемпіонату Нідерландів та проведення майстер-класу в Італії», — резюмувала одеська королева шашок розмову з нашим кореспондентом.

Одесса News інформувала, що, за словами Вікторії Мотрічко. 2023-м роком вона задоволена, адже виграла найголовний турнір у Кюрасао, здобувши довгоочікувану перемогу в найпрестижній класичній програмі.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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