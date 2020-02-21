Жителя Одессы, подозреваемого в «продаже» украинок за границу, отправили за решётку

По ходатайству областной прокуратуры взят под стражу 35-летний житель Одессы, подозреваемый в торговле людьми, которого накануне правоохранители задержали в Международном аэропорту «Одесса».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, организатор торговли «живым товаром» планировал отправить четырёх молодых украинок в Германию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Отмечается, что при поиске женщин злоумышленник ориентировался на их тяжёлое положение, обещал значительный доход и полное социальное обеспечение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области.