В Украине уровень покрытия интернетом доходит до 70%.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью «Радио Свобода».

По его словам, на сегодня Кабмин и министерство, в частности, проводят соответствующие исследования.

Также Фёдоров назвал перспективы развития интернета в Украине.

«Регулятор нам даёт данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а про скоростной интернет. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, что уже где-то до 70% мы приходим… Наша цель — на 90-100%», — заявил министр.

Фёдоров подчеркнул, что правительством запланировано достичь этой цели до 2022 года.

Кстати. Более половины населения Земли пользуется интернетом — 4,1 миллиарда человек. Среди женщин интернетом пользуются 48%, а среди мужчин – 58%. По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключённых к интернету людей выросло на 5,3% по сравнению с 2018 годом.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий – в Африке (28,2%). Без интернета остаётся около 3,6 миллиарда человек. Большинство из них проживают в наименее развитых странах.

Средства мониторинга и фильтрации на компьютерных устройствах детей используют лишь 25% родителей в Украине, остальные либо сознательно этого не делают, или не знают об их существовании, 42% родителей не умеют этого делать.

23% родителей признали, что их дети имели проблемы, связанные с пользованием интернет-сетью, при этом 85% родителей не знают, куда обратиться в случае возникновения таких проблем.

После общения в сети Интернет 30% детей соглашались встретиться с незнакомцами в реальной жизни. каждый третий ребёнок достаточно серьёзно сидит в Интернете, в социальных сетях. Исследования показывают, что почти 80% детей находятся в Интернете от часа до шести часов, 30% — от трёх до шести часов.

Фото: Радио Свобода