Одесса получила станции для доступа к спутниковому интернету Starlink

Ряд важных объектов критической инфраструктуры Одессы получили станции для доступа к спутниковому интернету Starlink.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Одесса благодарит вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова, заместителя Министра цифровой трансформации по развитию IT Александра Борнякова и, конечно же, основателя, совладельца и генерального директора компании SpaceX Илона Маска за возможность иметь постоянную связь в городе!», — говорится в сообщении.

Для справки. Starlink — это платформа спутникового интернета компании SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску. Starlink – это определённая система: есть спутник и антенна, которая ловит этот сигнал и далее может передавать как WI-FI интернет в определённые локации.

Станции помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике.

В настоящее время терминалы Starlink устанавливают в местах, где нет или может не быть интернет из-за военных действий. В целях безопасности места установки не сообщаются.

Как сообщала Одесса News, 19 марта руководители Одессы и Одесской области Максим Марченко, Сергей Гриневецкий и Геннадий Труханов провели совместное совещание по вопросам жизнеобеспечения города.

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