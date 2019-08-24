В Дании запустили самый большой в мире электропаром

Полностью электрический паром Ellen, который может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров, совершил свою первую перевозку на юге Дании.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

“Полностью электрический паром, который может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров, завершил свой первый рейс”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс был осуществлён между портами Себю на острове Эре и Фюнсхав на острове Альс.

Паром оснащён системой батарей с мощностью 4,3 мегаватт-часа, которую поставила швейцарская компания Leclanche, занимающаяся хранением энергии.

В компании заявили, что паром Ellen, который в компании назвали самым большим в мире, является полностью электрическим, и он должен быть полностью готов к работе в ближайшие несколько недель.

По словам гендиректора Leclanche Анил Сривастави, паром — “предшественник новой эры в торговом морском секторе” и что использование электрического парома в течение одного года позволит сократить вредные выбросы на 2000 тонн углекислого газа, 2,5 тонны твёрдых частиц и 1,4 тонны диоксида серы.

Стоимость билета для единой поездки одного взрослого с ребёнком и минивена на пароме Ellen немного более сорока евро.

Электропаром приводится в движение с помощью двух пар мощных электродвигателей. Также у него есть специальные маневровые двигатели.



Для организации зарядки аккумуляторных батарей на причалах в портах, куда заходит паром Ellen, установлены специальные зарядные станции, которые могут в оперативном режиме после швартовки судна автоматически приступить к восстановлению энергии аккумуляторов парома.