Одесситы пока не могут купить зимний газ по летним ценам

Закупить газ на зимний период «по фиксированной летней цене» могут жители 19 областей Украины. Одесского региона в этом списке пока нет.

Об этом проинформировали в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины», обнародовав соответствующую карту, сообщает bykvu.com.

Отмечается, что кроме Одесской, эта услуга также недоступна в Херсонской, Черкасской, Полтавской и Донецкой областях. В то же время в НАК обещают обновлять данные.

«Это предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона. Если рыночные цены изменятся так, как сейчас указывают биржевые форвардные цены, такая инвестиция позволит вам сэкономить до 25 % платы за газ зимой. Сейчас мы предлагаем продукт клиентам как нашей собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газсбытов. Такое предложение от нас получили сбыты во всех без исключения регионах. На карте указано, в каких областях наше предложение уже доступно», — отмечается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, чтобы воспользоваться условиями предложения «Нафтогаза», необходимо с паспортом посетить центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта), заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа и сделать предоплату на дешёвый газ во время отопительного сезона.

Стоит отметить, что бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября.