Сегодня украинцы отмечают День Независимости

В субботу, 24 августа, отмечается День Независимости Украины.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который стал свидетельством нового статуса украинского государства.

К своей независимости Украина шла долго. История формирования украинского государства имеет тысячелетнюю историю. Её началом является возникновение Антского царства, государственного объединения полян Руси, впоследствии — Русского государства с центром в Киеве. С распадом Киевского государства традиции государственности перешли к Галицко-Волынскому княжеству. Далее было Литовско-Русское великое княжество, в составе которого Киевская и Волынская земли пользовались значительной автономией.

В XVII веке на территории современной Украины начинает формироваться Казацкое государство. Более ста лет казаки боролись за независимость Украины, однако достичь её им не удалось. В XVIII веке украинский народ потерял свою государственность и следующие 200 лет находился в границах двух империй — Российской и Австрийской.

В XIX — начале XX веков зародилось и стало развиваться украинское национальное движение, которое привело к Украинской революции 1917-1921 годов и возрождению украинской государственности. Формируется Центральная Рада, которая своим III Универсалом провозглашает о создании Украинской Народной Республики, а IV Универсалом объявляет независимость УНР. В 1919 году Акт Воссоединения подтвердил соборность украинских земель. Однако УНР, как государство, просуществовала недолго. Украинский народ потерял шанс иметь собственное государство до конца ХХ века.

После августовского путча в Москве, исходя из той опасности, которая нависла над Украиной, и продолжая тысячелетнюю традицию державотворчества, 24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства — Украины.

Это означало, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины. Она сама осуществляет защиту и охрану своей государственности, гарантирует всем своим гражданам права и свободы, исключительно сама распоряжается своими природными богатствами, самостоятельно ведёт свою экономику, имеет свою валютно-финансовую систему и валюту, сама проводит международную политику и устанавливает равноправные отношения с соседями, сама развивает науку, образование и культуру.

В конце 1991 года Украина со всех формальных точек зрения превратилась в независимое государство, которое в этом статусе за достаточно короткий срок было признано мировым сообществом. Полную государственную независимость Украины получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за её независимость высказалось 90,32% граждан. Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ начал новый этап развития истории нашего государства.

Как сообщала Одесса News, 24 августа в Одессе состоится Марш патриотов и защитников Украины по случаю Дня Независимости Украины и памяти погибших воинов, участники которого пройдут по маршруту: Театральная площадь (место формирования колонны) — улица Ришельевская — улица Пантелеймоновская — Привокзальный переулок — Итальянский бульвар — площадь Куликово поле — улица Канатная — сквер Героев Небесной Сотни — памятный знак, заложенный в честь погибших участников АТО. Также в сквере Героев Небесной Сотни в 12.00 предусмотрено проведение торжественного митинга с участием руководства области, города, командования войск и правоохранительных органов, дислоцирующихся в Одессе.

В 13:00 на Потёмкинской лестнице выстроится живая «вышиванковая цепь». К акции могут присоединиться все желающие.

24 августа Военно-Морские Силы приглашают одесситов приобщиться к флешмобу «Быть украинцем — почётно. Спасибо защитникам Украины!» и посетить с 11:00 до 18:00 корабли ВМС Украины на Морском вокзале. Для осмотра будут открыты фрегат «Гетман Сагайдачный», малый бронированный артиллерийский катер «Аккерман» и артиллерийский катер «Скадовск».

24 августа в парке имени Тараса Шевченко в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику Т. Г. Шевченко.