Зеленский наградил одесситов по случаю Дня независимости

Указом Президента Украины по случаю Дня независимости ряд одесситов награждены высокими государственными наградами и званиями.

Текст Указа публикуется на официальном сайте Главы государства.

В нём, в частности, отмечается, что награды и звания присвоены «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».



Орденом «За заслуги» II степени наградили ТУРЧИНА Николая Ивановича — главного врача коммунального учреждения «Городская клиническая больница № 11» (г.Одесса),

Присвоены почётные звания «Народный артист Украины» ОЛИЙНЫКУ Александру Леонидовичу — солисту Одесской областной филармонии, дирижёру, профессору кафедры народных инструментов, ректору Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой, «Заслуженный деятель искусств Украины» — ДЬЯЧУКУ Юрию Георгиевичу — одесскому художнику, «Заслуженный работник образования Украины» — ПЕЧАРСКОЙ Вере Петровне — учителю коммунального заведения «Балтский педагогический колледж» (Одесская область).

