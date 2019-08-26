Президент инициировал проведение ещё одного праздника

Президент Владимир Зеленский заявил, что теперь появится новый государственный праздник — День памяти защитников Украины.

Соответствующий Указ полностью опубликован на официальном сайте Президента Украины.

В нём, в частности, отмечается, что праздник установлен «в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе».

Полное название праздника — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поскольку Указ вступает в силу со дня опубликования — 23 августа, то уже в этот четверг в стране будут проводиться соответствующие мероприятия.

Кстати. 29 августа 2014 года начался выход украинских военных из окружения под Иловайском на Донбассе. Регулярные части вооружённых сил России, которые вторглись в Украину, обстреляли коридор, которым, по договорённости, должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военнослужащих и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.